|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПЕРЕВОД» СОСТОИТСЯ В БГУ
15:11 13.11.2023
Двухдневный Международный научно-образовательный форум молодых переводчиков «Языковая личность и перевод» в очно-дистанционном формате откроется 16 ноября в БГУ (ул. Курчатова, 5, ауд. 718).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его целью является анализ результатов научных исследований по актуальным проблемам межкультурной коммуникации, лингвистики, литературоведения, переводоведения и лингводидактики, а также повышение мотивации молодых исследователей к научной деятельности.
Участниками форума станут более 90 молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. Это представители БГУ, БИП – Университета права и социально-информационных технологий, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского педагогического государственного университета, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина и др.
Молодые ученые представят свои научные доклады в рамках шести секций студентов, магистрантов и аспирантов: «Актуальные вопросы теории языка и переводоведения», «Перевод в профессиональной деятельности», «Язык, личность и межкультурная коммуникация», «Лингвостилистические и прагматические аспекты перевода», «Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода», «Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе».
Кроме того, в рамках конференции для студентов запланированы мастер-классы и обучающие семинары по переводу от практикующих переводчиков и ученых-лингвистов.
По итогам двухдневной работы форума подготовят сборник материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
Курсы в банках
на 13.11.2023
Конвертация в банках
на 13.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте