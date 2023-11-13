Двухдневный Международный научно-образовательный форум молодых переводчиков «Языковая личность и перевод» в очно-дистанционном формате откроется 16 ноября в БГУ (ул. Курчатова, 5, ауд. 718).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его целью является анализ результатов научных исследований по актуальным проблемам межкультурной коммуникации, лингвистики, литературоведения, переводоведения и лингводидактики, а также повышение мотивации молодых исследователей к научной деятельности.

Участниками форума станут более 90 молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. Это представители БГУ, БИП – Университета права и социально-информационных технологий, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского педагогического государственного университета, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина и др.

Молодые ученые представят свои научные доклады в рамках шести секций студентов, магистрантов и аспирантов: «Актуальные вопросы теории языка и переводоведения», «Перевод в профессиональной деятельности», «Язык, личность и межкультурная коммуникация», «Лингвостилистические и прагматические аспекты перевода», «Лингвокогнитивные и дискурсивные аспекты перевода», «Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе».

Кроме того, в рамках конференции для студентов запланированы мастер-классы и обучающие семинары по переводу от практикующих переводчиков и ученых-лингвистов.

По итогам двухдневной работы форума подготовят сборник материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Организатором конференции выступает факультет социокультурных коммуникаций БГУ.