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ЭКОНОМИКА РБ
В КАЖДОМ ЧЕТВЕРТОМ ПРОВЕРЕННОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В МАРКИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ
14:46 13.11.2023
В каждом четвертом проверенном торговом объекте Витебской области установлены факты реализации товаров с нарушением в маркировке обязательных для соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности игрушек», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, только в октябре 2023 года нарушения при маркировке товаров выявлены в каждом из 4 обследованных предприятий потребкооперации в Лепельском и Бешенковичском районах, в 4 объектах одной из торговых организаций Полоцка и у индивидуального предпринимателя в Лепельском районе. Например, при нанесении сведений Лепельским и Поставским филиалами Витебского областного потребительского общества на потребительские упаковки продукции собственного производства (хлебобулочные и кондитерские изделия, замороженные мясные полуфабрикаты, рыбные пресервы и квашеную капусту) нарушались технические требования при указании дат производства, на отдельную продукцию отсутствовала информация о массе.
В целях пресечения нарушений субъектам мониторинга направлены рекомендации по их устранению. Готовятся материалы в отношении должностных лиц проверенной организации Полоцка для применения мер административной ответственности по части 1 статьи 24.8 КоАП Республики Беларусь (для физического лица предусмотрен штраф в размере 15 базовых величин, юридического – до 100% от стоимости продукции). Аналогичные нарушения в 2023 году выявлены в торговых объектах Витебска, а также Бешенковичского, Витебского, Докшицкого, Дубровенского, Шумилинского районов.
Деятельность двух субъектов хозяйствования за нарушение законодательства при осуществлении розничной торговли, в том числе несоблюдение требований технических регламентов по маркировке товаров, была приостановлена.
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