Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-сентябрь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% и составил $69,8436 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно информации, экспорт увеличился на 4,8% до $35,1908 млрд, импорт - на 17,7% до $34,6528 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-сентябрь составило $537,9 млн (в январе-августе – $23,5 млн).

Внешняя торговля товарами в январе-сентябре 2023 года возросла по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 12,6% и составила $59,3835 млрд. Импорт товаров увеличился на 17,7% до $30,4837 млрд, экспорт - на 7,7% до $28,8998 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $1583,9 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-сентябре 2023 года выросла по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,5% и составила $10,4601 млрд. Экспорт услуг снизился на 6,7% до $6,2910 млрд, импорт вырос на 17,2% до $4,1691 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2121,8 млн.