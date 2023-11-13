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ЭКОНОМИКА РБ
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 5,68% АКЦИЙ ОАО «ТЕХСЕРВИС-ДОЛГОЕ» СОСТОИТСЯ 12 ДЕКАБРЯ
13:46 13.11.2023
Минский областной исполнительный 12 декабря 2023 г. проведет аукцион по продаже в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций ОАО «Техсервис-Долгое» (Минская область, Солигорский район, аг. Долгое).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, размер уставного фонда ОАО «Техсервис-Долгое» составляет 10 390,9 рубля, или 7993 акции. Номинальная стоимость одной акции - 1,3 рубля. Государству принадлежит 454 акции, или 5,68% уставного фонда общества. Все они и будут выставлены на аукцион.
Начальная цена продажи пакета акций – 14 169,34 рубля, стартовая цена продажи – 14 882,12 рубля.
С подробной информацией об объявленном аукционе можно ознакомиться здесь.
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