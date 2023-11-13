Евразийский банк развития (ЕАБР) объяснил рост золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси в октябре 2023 года повышением мировых цен на золото.

«Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $222 млн за октябрь 2023 г. и сложились на уровне $8197 млн на 1 ноября. Рост золотовалютных резервов в основном связан с увеличением стоимости золота на $218 млн за октябрь из-за повышения мировых цен на него на 6,7% за месяц», - говорится в сообщении ЕАБР.

В нем отмечается, что по сравнению с началом года ЗВР Беларуси выросли на $217 млн.