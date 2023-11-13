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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОБЪЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ПОВЫШЕНИЕМ МИРОВЫХ ЦЕН НА ЗОЛОТО
13:19 13.11.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) объяснил рост золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси в октябре 2023 года повышением мировых цен на золото.
«Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $222 млн за октябрь 2023 г. и сложились на уровне $8197 млн на 1 ноября. Рост золотовалютных резервов в основном связан с увеличением стоимости золота на $218 млн за октябрь из-за повышения мировых цен на него на 6,7% за месяц», - говорится в сообщении ЕАБР.
В нем отмечается, что по сравнению с началом года ЗВР Беларуси выросли на $217 млн.
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