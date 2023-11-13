ЭКОНОМИКА РБ

РФ И КИПР БЫЛИ ОСНОВНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2023 ГОДА

12:51 13.11.2023 За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили $6 млрд. Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (63,1% от всех поступивших инвестиций) и Кипра (16,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,5 млрд, или 75,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2023 г. организациями республики направлено за рубеж $4,4 млрд инвестиций. Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,4% от всех направленных инвестиций). На долю прямых инвестиций приходилось 80,9% всех направленных инвестиций за рубеж.