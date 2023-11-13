В производстве экономических судов Беларуси на 1 ноября 2023 года находилось 486 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 431 дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, ведется по 55 делам. Среди них - ОАО «Пинский винодельческий завод», ОАО «Технолит Полоцк», ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов», ОАО «Лиозненский льнозавод», ОАО «Мозырский авторемонтный завод» и «Мозырский спиртоводочный завод», ОАО «Гомельский жировой комбинат» и другие.

о введении санации и решения об открытии ликвидационного производства приведена в приложении 3.

Экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении ОАО «Берестовицкая передвижная механизированная колонна № 141», дочернего строительного унитарного предприятия «Зельвенская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 148».

Производства по делам о несостоятельности или банкротстве в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, в октябре 2023 года не возбуждались.