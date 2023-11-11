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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ 14 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ


11:59 13.11.2023

14 ноября 2023 года состоится прямая телефонная линия заместителя начальника Минской региональной таможни Дмитрия Харачинского по вопросам ответственности за неуплату платежей, взимаемых таможенными органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, получить ответы на интересующие вопросы в рамках заданной темы можно с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (8-017) 218-95-01.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на прямую телефонную линию, гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя,

отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.
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