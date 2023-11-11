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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ОТРАСЛЕЙ БЕЛАРУСИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
11:43 13.11.2023
Производственный потенциал Беларуси, в частности, молочной и мясной отраслей, позволяет обеспечить население продуктами в полном объеме. Об этом заявил начальник управления мясной и молочной промышленности главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Павел Янов.
Согласно статистическим данным, уровень самообеспечения по мясу составляет больше 130%, а по молочной продукции - более 270%. В среднем на одного человека приходится 840 кг молочной продукции, что в 3-4 раза больше потребления. По мясу этот показатель составляет 98 кг.
«Мы закрываем потребность внутреннего рынка в полном объеме и без всякого ущерба имеем возможность продавать эту продукцию за пределы республики. Спрос населения полностью закрывается отечественными продуктами. Существующие мощности заводов позволяют также переработать растущие объемы сырья животного происхождения, которые производятся в Беларуси, добавил он. Рост объемов отмечается по всем видам продукции», - сказал он.
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