Производственный потенциал Беларуси, в частности, молочной и мясной отраслей, позволяет обеспечить население продуктами в полном объеме. Об этом заявил начальник управления мясной и молочной промышленности главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Павел Янов.

Согласно статистическим данным, уровень самообеспечения по мясу составляет больше 130%, а по молочной продукции - более 270%. В среднем на одного человека приходится 840 кг молочной продукции, что в 3-4 раза больше потребления. По мясу этот показатель составляет 98 кг.

«Мы закрываем потребность внутреннего рынка в полном объеме и без всякого ущерба имеем возможность продавать эту продукцию за пределы республики. Спрос населения полностью закрывается отечественными продуктами. Существующие мощности заводов позволяют также переработать растущие объемы сырья животного происхождения, которые производятся в Беларуси, добавил он. Рост объемов отмечается по всем видам продукции», - сказал он.