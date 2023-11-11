В Беларуси нужно увеличивать эффект от вложенных в научные разработки средств. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения 11 ноября 2023 года Минского городского технопарка.

"Научно-техническая политика государства строится исключительно на принципах востребованности прогнозируемых результатов. В том числе и по моему настоянию мы несколько лет уже используем подход, в соответствии с которым любая разработка, особенно финансируемая за счет бюджетных средств, должна иметь заказчика. Чтобы мы потом не попадали в ситуацию, когда разработка сделана, а ее никто не хочет внедрять, либо она получилась слишком дорогой и заказчика под нее нет. Разработчики деньги получили, а внедрения нет - такого быть не должно. Не скажу, что эта система работает на 100% идеально, но прогресс налицо. Сейчас идет окончательный поворот к полной смычке науки с производством", - констатировал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он отметил, что деньги, которые вкладываются в научно-техническую деятельность, дают свой эффект.

"На один рубль вложенных средств будет порядка 15 рублей выпуска инновационной продукции. Отдача очень серьезная. Кроме того, около пятой части от стоимости реализованной продукции возвращается непосредственно в бюджет в виде НДС. И, конечно, имеют значение общие показатели экспорта. Так что прямые бюджетные инвестиции в разработки возвращаются кумулятивным способом. Главная задача - еще больше увеличить эффективность отдачи от вложенных средств", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо, чтобы вся наука работала исключительно на конкретные задачи и потребности отечественной экономики.

"И даже если разработка по какой-то причине не востребована полностью в отечественном реальном секторе, она должна быть упакована в продаваемую оболочку. То есть мы должны продавать технологии, неважно, на внутреннем или внешнем рынке. Так что еще есть над чем работать. Нужно повышать эффективность научно-технической деятельности. Сейчас мы оцениваем ее как удовлетворительную", - обратил внимание глава правительства.