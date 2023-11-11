ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ ЭФФЕКТ ОТ ВЛОЖЕННЫХ В НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ - ПРЕМЬЕР


11:26 13.11.2023

В Беларуси нужно увеличивать эффект от вложенных в научные разработки средств. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения 11 ноября 2023 года Минского городского технопарка.

"Научно-техническая политика государства строится исключительно на принципах востребованности прогнозируемых результатов. В том числе и по моему настоянию мы несколько лет уже используем подход, в соответствии с которым любая разработка, особенно финансируемая за счет бюджетных средств, должна иметь заказчика. Чтобы мы потом не попадали в ситуацию, когда разработка сделана, а ее никто не хочет внедрять, либо она получилась слишком дорогой и заказчика под нее нет. Разработчики деньги получили, а внедрения нет - такого быть не должно. Не скажу, что эта система работает на 100% идеально, но прогресс налицо. Сейчас идет окончательный поворот к полной смычке науки с производством", - констатировал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он отметил, что деньги, которые вкладываются в научно-техническую деятельность, дают свой эффект.

"На один рубль вложенных средств будет порядка 15 рублей выпуска инновационной продукции. Отдача очень серьезная. Кроме того, около пятой части от стоимости реализованной продукции возвращается непосредственно в бюджет в виде НДС. И, конечно, имеют значение общие показатели экспорта. Так что прямые бюджетные инвестиции в разработки возвращаются кумулятивным способом. Главная задача - еще больше увеличить эффективность отдачи от вложенных средств", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо, чтобы вся наука работала исключительно на конкретные задачи и потребности отечественной экономики.

"И даже если разработка по какой-то причине не востребована полностью в отечественном реальном секторе, она должна быть упакована в продаваемую оболочку. То есть мы должны продавать технологии, неважно, на внутреннем или внешнем рынке. Так что еще есть над чем работать. Нужно повышать эффективность научно-технической деятельности. Сейчас мы оцениваем ее как удовлетворительную", - обратил внимание глава правительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3970
USD 3.1800 3.1870
RUB 3.4250 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0690
EUR/RUB 98.6000 99.2000
USD/RUB 92.4000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте