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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ФСЗН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА СОСТАВИЛ 918,6 МЛН РУБЛЕЙ


10:57 13.11.2023

За январь-октябрь 2023 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 918,6 млн рублей.

Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 539,2 млн рублей; по средствам профессионального пенсионного страхования – 379,4 млн рублей.

Образовавшийся профицит по средствам государственного социального страхования позволяет самостоятельно выполнять стоящие перед фондом все задачи – обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования социальных обязательств (пенсий и пособий). В связи с этим субвенция из республиканского бюджета на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.

Доходы бюджета фонда составили 20 673,7 млн рублей.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила19 755,1 млн рублей, из них 1 206,3 млн рублей – выплаты, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета. Применяемый в настоящее время механизм финансирования данных выплат из бюджета фонда (с последующей компенсацией из республиканского бюджета) является оптимальным по части администрирования указанных социальных выплат как непосредственно для гражданина, так и для государственных органов.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
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