ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 1300 ФУР ОЖИДАЮТ В ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ЕС – ГПК БЕЛАРУСИ


10:38 13.11.2023

20 Около 1300 фур ожидают в очереди на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что самым загруженным направлением остается литовское, здесь фиксируется более 1000 единиц грузового транспорта. Несмотря на снижение количества авто перед пунктами пропуска, литовская сторона продолжает оформлять менее половины транспорта от нормы. Так, за два дня контрольные службы сопредельных погранпереходов приняли на свою территорию 45% большегрузов.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 57% фур от нормы.

«По состоянию на 10:00 легковой транспорт фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3970
USD 3.1800 3.1870
RUB 3.4250 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0690
EUR/RUB 98.6000 99.2000
USD/RUB 92.4000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте