20 Около 1300 фур ожидают в очереди на въезд в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что самым загруженным направлением остается литовское, здесь фиксируется более 1000 единиц грузового транспорта. Несмотря на снижение количества авто перед пунктами пропуска, литовская сторона продолжает оформлять менее половины транспорта от нормы. Так, за два дня контрольные службы сопредельных погранпереходов приняли на свою территорию 45% большегрузов.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 57% фур от нормы.

«По состоянию на 10:00 легковой транспорт фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским — Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.