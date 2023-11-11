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ЭКОНОМИКА РБ


НА АУКЦИОН ВЫСТАВИЛИ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ПОД ВИТЕБСКОМ


09:41 13.11.2023

Здание на берегу озера под Витебском и еще 154 объекта предлагает комитет «Витебскоблимущество» к продаже на аукционе в ноябре, пишет газета «Витебские вести».

«Это рекордное количество за последние годы, - отметил заместитель председателя комитета Виктор Зайцев. – Около трех десятков объектов недвижимости выставлены на аукцион с использованием электронной торговой площадки, что позволит принять участие в торгах, не выходя из дома. Большинство объектов в ноябре предлагается повторно за одну базовую величину. Но есть и новые. Среди них неиспользуемое здание школы в деревне Сосновка, расположенное в пяти километрах от Витебска, прямо на берегу озера Городно. Само озеро пользуется большой популярностью для отдыха у жителей областного центра, поскольку до него можно легко добраться на пригородном автобусе или поезде».

В трехэтажном здании площадью почти 3 тыс. кв. м (отдельные помещения, актовый и спортивный залы, мастерская) есть центральное водоснабжение, отопление и электроснабжение, автономная система горячего водоснабжения. Плюс земельный участок площадью более двух гектаров. Новый собственник может расположить здесь объект физкультурно-оздоровительного назначения, бытового обслуживания населения, использовать под создание общежития или многоквартирного жилого дома.

Октябрь оказался результативным: 20 неиспользуемых зданий нашли новых собственников. Всего за текущий год на аукционах реализовано 125 объектов, бюджет пополнился на 1,6 млн рублей.
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