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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАКОПАЛИ БОЛЕЕ 4,7 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
09:26 13.11.2023
Сельхозорганизации республики убрали на 97,7 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4748,3 тыс. тонн при средней урожайности 485,9 ц/га.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств на 13 ноября 2023 года намолочено 9434,1 тыс. тонн зерна, включая рапс.
Кукуруза на зерно убрана на 241,4 тыс. га площадей, намолочено 200,8 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,9 ц/га.
На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22815,7 тыс. тонн.
Кроме того, овощи убраны на 5,67 тыс. га. Всего их собрано 178,9 тыс. тонн при урожайности 315,3 ц/га.
В стране заготовлено 9252,7 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 95,7% к плану.
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