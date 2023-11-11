Минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» пройдет с 21 по 25 ноября в БГУ (ул. Ленинградская, 16).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива включает в себя ряд мероприятий по просветительскому и культурному развитию, а также направлена на воспитание интереса к неповторимым творениям природы и популяризацию знаний по геологическим и географическим наукам.

Для посетителей разработана насыщенная недельная программа с тематическим названием «Осенний бал самоцветов». Она включает обзорные экскурсии по музейным коллекциям, тренинги по диагностике минералов в учебной лаборатории, мастер-классы, мультимедийные презентации, квест-игру для самых юных участников «Я познаю мир» и др. Желающие самостоятельно смогут познакомиться с коллекциями музея, воспользовавшись аудиогидом. Иностранным гостям предложат экскурсионный «помощник» на английском и китайском языках.

Также для любителей географических бесед и дискуссий будет возможность посетить интерактивные лекции ведущего научного сотрудника научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси Андрея Солдатова «Синтетические изумруды Беларуси: нужна ли кабошону калета?» и геолога Антона Сороквашина «Большое путешествие на Кольский полуостров». Минералогический лекторий «Чем могут удивить кристаллы?» представит старший преподаватель факультета географии и геоинформатики БГУ (ФГиГИ) Сергей Юдаев. Выставку «Янтарь палеолита и неолита» и лекцию «Эксклюзивные образцы янтаря» презентует коллекционер Игорь Середенко.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия будет работать выставка-продажа сувенирной продукции, изделий из камня белорусских коллекционеров и геологов.

Работать залы Музея землеведения будут с 11.00 до 20.00. Для студентов и сотрудников БГУ, учащихся школ-интернатов, участников ВОВ, инвалидов посещение музея бесплатно.

Организатором выставки-ярмарки выступает ФГиГ БГУ.