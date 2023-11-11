ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «КАМЕННАЯ СКАЗКА» ПРОЙДЕТ В БГУ


17:37 11.11.2023

Минералогическая выставка-ярмарка «Каменная сказка» пройдет с 21 по 25 ноября в БГУ (ул. Ленинградская, 16).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива включает в себя ряд мероприятий по просветительскому и культурному развитию, а также направлена на воспитание интереса к неповторимым творениям природы и популяризацию знаний по геологическим и географическим наукам.

Для посетителей разработана насыщенная недельная программа с тематическим названием «Осенний бал самоцветов». Она включает обзорные экскурсии по музейным коллекциям, тренинги по диагностике минералов в учебной лаборатории, мастер-классы, мультимедийные презентации, квест-игру для самых юных участников «Я познаю мир» и др. Желающие самостоятельно смогут познакомиться с коллекциями музея, воспользовавшись аудиогидом. Иностранным гостям предложат экскурсионный «помощник» на английском и китайском языках.

Также для любителей географических бесед и дискуссий будет возможность посетить интерактивные лекции ведущего научного сотрудника научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси Андрея Солдатова «Синтетические изумруды Беларуси: нужна ли кабошону калета?» и геолога Антона Сороквашина «Большое путешествие на Кольский полуостров». Минералогический лекторий «Чем могут удивить кристаллы?» представит старший преподаватель факультета географии и геоинформатики БГУ (ФГиГИ) Сергей Юдаев. Выставку «Янтарь палеолита и неолита» и лекцию «Эксклюзивные образцы янтаря» презентует коллекционер Игорь Середенко.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия будет работать выставка-продажа сувенирной продукции, изделий из камня белорусских коллекционеров и геологов.

Работать залы Музея землеведения будут с 11.00 до 20.00. Для студентов и сотрудников БГУ, учащихся школ-интернатов, участников ВОВ, инвалидов посещение музея бесплатно.

Организатором выставки-ярмарки выступает ФГиГ БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3940
USD 3.1770 3.1830
RUB 3.4330 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0685
EUR/RUB 98.6000 99.1000
USD/RUB 92.4000 92.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте