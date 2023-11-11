ЭКОНОМИКА РБ

БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 3 ТЫС. КУХОННЫХ НОЖЕЙ

17:25 11.11.2023 Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз более 3 тыс. кухонных ножей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, партию кухонных ножей, которую «забыли» указать в документах, перевозили в грузовом автомобиле DAF через пункт пропуска «Козловичи». Согласно представленным сведениям, из Польши на территорию ЕАЭС ввозили гидронасосы, красители, рабочую спецодежду, мотоциклы и другое. Незадекларированные же товары брестские таможенники обнаружили при проведении досмотра. Общая стоимость незаявленных ножей составила более 170 тыс. рублей. В отношении польского перевозчика Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование), санкция которой предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения (в данном случае он составит до 50 тыс. рублей).