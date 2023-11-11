В ОАО «Мозырский НПЗ» реализован крупнейший энергоэффективный инвестпроект – комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Белнефтехим".

Согласно информации, на комбинированной установке гидрокрекинга, а также на установках производства водорода и серы ППТНО за счет утилизации тепла горячих технологических потоков и уходящих дымовых газов нагревательных технологических печей вырабатывается тепловая энергия в виде водяного пара высокого, среднего и низкого давления – так называемые тепловые вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).

Весь объем вырабатываемых тепловых ВЭР полезно используется на установках комплекса и позволяет заместить часть водяного пара, для производства которого на Мозырской ТЭЦ используется импортируемое топливо.

В целом реализация инвестиционного проекта позволит Гомельской области выполнить более чем на 30% пятилетнее задание по экономии ТЭР, установленное Государственной программой «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.