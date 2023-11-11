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ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЕЙШИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН НА МОЗЫРСКОМ НПЗ
17:20 11.11.2023
В ОАО «Мозырский НПЗ» реализован крупнейший энергоэффективный инвестпроект – комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Об этом сообщает Telegram-канал концерна "Белнефтехим".
Согласно информации, на комбинированной установке гидрокрекинга, а также на установках производства водорода и серы ППТНО за счет утилизации тепла горячих технологических потоков и уходящих дымовых газов нагревательных технологических печей вырабатывается тепловая энергия в виде водяного пара высокого, среднего и низкого давления – так называемые тепловые вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).
Весь объем вырабатываемых тепловых ВЭР полезно используется на установках комплекса и позволяет заместить часть водяного пара, для производства которого на Мозырской ТЭЦ используется импортируемое топливо.
В целом реализация инвестиционного проекта позволит Гомельской области выполнить более чем на 30% пятилетнее задание по экономии ТЭР, установленное Государственной программой «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.
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