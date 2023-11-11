Гомельский завод «Центролит» увеличил экспорт продукции в полтора раза.

В частности, внешнеторговый оборот за январь-сентябрь 2023 года составил $7,1 млн. Из них $ 6,3 млн – экспорт готовой продукции.

Завод включился в программы импортозамещения Союзного государства и обеспечил себя заказами крупных производителей оборудования.

Как рассказал директор завода Сергей Душко, в первую очередь объемы производства наращиваются за счет станочного литья для компаний Беларуси и Российской Федерации. Освоено производство отливок для предприятий других отраслей. Рост к трем кварталам прошлого года - 119%.

В числе крупных заказчиков литья во втором полугодии – управляющая компания холдинга «Амкодор», Сасовский станкостроительный завод, челябинский завод «Редуктор», Гомельский завод станочных узлов.

Эти предприятия подписали контракты на поставку от 100 до 150 тонн литья. Кроме того, выпущено 1500 тонн дорожной арматуры и 350 тонн непрерывно-литых заготовок.