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ЭКОНОМИКА РБ


ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ


16:12 11.11.2023

Повышение базовой ставки в 2024 году, как и в 2023 году, будет осуществляться в несколько этапов. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты.

Как уже сообщалось, правительство 9 ноября 2023 г. приняло постановление № 768, согласно которому с 1 января 2024 г. в Беларуси базовая ставка повышается до 250 рублей (сейчас - 235 рублей).

В министерстве отмечают, что базовая ставка увеличится по сравнению с 1 сентября 2023 г. на 6,4%, с 1 января 2023 г. (228 рублей) – на 9,6%.

Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2024 года вырастут соответственно.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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