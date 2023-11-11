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ЭКОНОМИКА РБ
ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
16:12 11.11.2023
Повышение базовой ставки в 2024 году, как и в 2023 году, будет осуществляться в несколько этапов. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты.
Как уже сообщалось, правительство 9 ноября 2023 г. приняло постановление № 768, согласно которому с 1 января 2024 г. в Беларуси базовая ставка повышается до 250 рублей (сейчас - 235 рублей).
В министерстве отмечают, что базовая ставка увеличится по сравнению с 1 сентября 2023 г. на 6,4%, с 1 января 2023 г. (228 рублей) – на 9,6%.
Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2024 года вырастут соответственно.
Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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