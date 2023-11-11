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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ УСЛУГИ ФСЗН ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ
15:58 11.11.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны к заказу новые электронные услуги Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, появились следующие услуги:
3.25.10 «Предоставление информации о периодах работы по указанному коду должности служащего (профессии рабочего) по основному месту работы застрахованного лица в данной организации»,
3.25.11 «Предоставление информации о периодах работы застрахованного лица в данной организации».
Электронные услуги оказываются на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования».
Услуга 3.25.10 позволяет юридическим лицам и государственным органам получить сведения о периодах работы застрахованного лица по коду должности служащего (профессии рабочего) в определенной организации на указанную дату.
В рамках электронной услуги 3.25.11 юридическим лицам и государственным органам предоставляется информация о периодах работы застрахованного лица в указанной организации.
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