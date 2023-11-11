ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ УСЛУГИ ФСЗН ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ

15:58 11.11.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны к заказу новые электронные услуги Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, появились следующие услуги: 3.25.10 «Предоставление информации о периодах работы по указанному коду должности служащего (профессии рабочего) по основному месту работы застрахованного лица в данной организации», 3.25.11 «Предоставление информации о периодах работы застрахованного лица в данной организации». Электронные услуги оказываются на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования». Услуга 3.25.10 позволяет юридическим лицам и государственным органам получить сведения о периодах работы застрахованного лица по коду должности служащего (профессии рабочего) в определенной организации на указанную дату. В рамках электронной услуги 3.25.11 юридическим лицам и государственным органам предоставляется информация о периодах работы застрахованного лица в указанной организации.