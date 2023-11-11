Предприятия системы Министерства промышленности в январе-сентябре 2023 года в рамках госпрограммы «Энергосбережение» реализовали 178 мероприятий, или 109,9% от плана на отчетный период, сэкономив 37,8 тыс. т у.т. (тонн условного топлива).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, значительный вклад в реализацию энергоэффективных мероприятий внесли:

ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК» (утилизация тепловых вторичных энергоресурсов и оптимизация процесса выплавки стали со снижением использования электроэнергии за счет использования кислорода сэкономили 14,1 тыс. т у.т.);

ОАО «МТЗ» (внедрение в производство современного энергоэффективного оборудования и модернизация систем освещения сэкономили 5,5 тыс. т у.т.);

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (оптимизация теплоснабжения и реализация мероприятий по повышению эффективности действующих процессов сэкономили 3,8 тыс. т у.т.);

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (внедрение инфракрасных излучателей для локального обогрева рабочих мест и модернизация систем освещения сэкономили 3,3 тыс. т у.т.).

Министерство промышленности за текущую пятилетку в 2021-2025 годах по госпрограмме «Энергосбережение» должно сэкономить 227 тыс. т у.т. За 2021 год – 9 месяцев текущего года за счет реализации 1155 энергоэффективных мероприятий удалось сэкономить энергоресурсов в объеме 149,1 тыс. т у.т.