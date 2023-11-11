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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВЕРИЛ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
15:00 11.11.2023
Комитет госконтроля накануне зимне-стойлового периода обследовал 118 животноводческих объектов в 20 районах республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в ходе мониторингов выявлены нарушения и недостатки.
В частности, на животноводческих фермах не в полном объеме были проведены работы по утеплению и текущему ремонту дверей, окон, кровли. Имели место факты неисправности систем водопоения и навозоудаления.
Кроме того, не везде был наведен должный порядок, установлены факты отсутствия подстилочного материала и несвоевременной его смены.
Контролеры также зафиксировали несоблюдение технологических регламентов по кормлению и содержанию КРС.
В ходе проверок выявлены и другие проблемы, в том числе факты плохого хранения травяных кормов и ветпрепаратов, низкой заполняемости вакантных должностей зоотехнических и ветеринарных специалистов.
При этом ряд животноводческих ферм, где выявлены нарушения, закреплены за председателями райисполкомов.
О результатах мониторингов Комитетом госконтроля оперативно проинформированы местные органы власти для принятия необходимых мер и устранения недостатков. Информация о результатах контроля направлена в правительство.
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