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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ СЛЕТ УЧАЩИХСЯ ТРАНСПОРТНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ


14:42 11.11.2023

Белорусская железная дорога (БЖД) 16-17 ноября 2023 года впервые проведет слет учащихся транспортных классов железнодорожной направленности учреждений общего среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭЖ, он организован в целях популяризации железнодорожных профессий и профессиональной ориентации молодежи. Девиз слета – «Вместе по дороге возможностей!».

В мероприятии примут участие более 120 учащихся транспортных и профильных классов железнодорожной направленности из 14 школ Минска, Орши, Барановичей, Лиды, Лунинца, Бреста, Гомеля, Жлобина, Калинковичей, Светлогорска, Могилева и Витебска, а также воспитанники Детской железной дороги имени К.С. Заслонова, учащиеся колледжей – филиалов Белорусского государственного университета транспорта и Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.

Участников слета ожидает насыщенная и познавательная двухдневная программа в городах Минске и Барановичах, в ходе которой ребята посетят производственные и культурные объекты Белорусской железной дороги, познакомятся с достопримечательностями столицы Беларуси, а также продемонстрируют свои интеллектуальные и спортивные возможности.

Первый транспортный класс в Беларуси открылся в сентябре 2012 года в городе Могилеве. В настоящее время в нашей стране функционируют 19 транспортных и профильных классов, в которых проходят обучение более 350 юношей и девушек.
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