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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЫРОСЛА ДО 97%
14:25 11.11.2023
В Беларуси доля электронных счетчиков электроэнергии выросла до 97%. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Отмечается, что в рамках программы модернизации приборного учета электрической энергии в период с 2016 года по 1 октября 2023 года у бытовых абонентов заменено 3,4 млн приборов учета электрической энергии на электронные.
Они объединены в систему «АСКУЭ-быт», которая в автоматическом режиме обеспечивает съем показаний счетчиков. Данные передаются в личный кабинет бытовых абонентов и систему расчетов ЕРИП для оплаты.
При этом бытовые абоненты могут рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам.
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