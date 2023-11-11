В Беларуси доля электронных счетчиков электроэнергии выросла до 97%. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отмечается, что в рамках программы модернизации приборного учета электрической энергии в период с 2016 года по 1 октября 2023 года у бытовых абонентов заменено 3,4 млн приборов учета электрической энергии на электронные.

Они объединены в систему «АСКУЭ-быт», которая в автоматическом режиме обеспечивает съем показаний счетчиков. Данные передаются в личный кабинет бытовых абонентов и систему расчетов ЕРИП для оплаты.

При этом бытовые абоненты могут рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам.