Госкомвоенпром представил универсальную новинку - шасси МЗКТ-830001-010 производства ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, это специальное полноприводное пятиосное шасси, главной особенностью которого является конструкция рамы, состоящая из двух частей - надрамника и подрамника.

Подрамник служит для крепления большинства агрегатов шасси, тем самым обеспечивается полная свобода действий заказчика по размещению навесного оборудования на надрамнике.

Рама имеет так называемый проем (разрез) для установки колтюбингового оборудования. Одним из элементов колтюбинговой установки является узел намотки (барабан с гибкой трубой). Раздвижение рамы шасси дает возможность использовать барабан увеличенного диаметра, что позволит намотать больше гибкой трубы или применить более долговечную и работоспособную трубу с толстой стенкой, тем самым расширяя сферу применения оборудования.

На МЗКТ-830001-010 применены мосты собственного производства с повышенной грузоподъемностью. Автомобиль полной массой 74 т способен транспортировать оборудование массой до 50 т.

Подвеска передних двух мостов – зависимая, гидропневматическая, трех задних – зависимая, гидробалансирная.

За движение отвечает дизельный двигатель мощностью 420 л.с. в паре с механической 9-ступенчатой коробкой передач собственного производства. Между коробкой передач и раздаточной коробкой установлен шестеренчатый редуктор отбора мощности, позволяющий использовать мощность двигателя и направлять ее либо на привод трансмиссии, либо на привод оборудования заказчика.

На шасси установлены 2 топливных бака по 500 литров каждый с возможностью переключения между ними, а также центральная система накачки шин, контролируемая из кабины водителя.