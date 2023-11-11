ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ УНИВЕРСАЛЬНОЕ НОВОЕ ШАССИ МЗКТ


13:31 11.11.2023

Госкомвоенпром представил универсальную новинку - шасси МЗКТ-830001-010 производства ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, это специальное полноприводное пятиосное шасси, главной особенностью которого является конструкция рамы, состоящая из двух частей - надрамника и подрамника.

Подрамник служит для крепления большинства агрегатов шасси, тем самым обеспечивается полная свобода действий заказчика по размещению навесного оборудования на надрамнике.

Рама имеет так называемый проем (разрез) для установки колтюбингового оборудования. Одним из элементов колтюбинговой установки является узел намотки (барабан с гибкой трубой). Раздвижение рамы шасси дает возможность использовать барабан увеличенного диаметра, что позволит намотать больше гибкой трубы или применить более долговечную и работоспособную трубу с толстой стенкой, тем самым расширяя сферу применения оборудования.

На МЗКТ-830001-010 применены мосты собственного производства с повышенной грузоподъемностью. Автомобиль полной массой 74 т способен транспортировать оборудование массой до 50 т.

Подвеска передних двух мостов – зависимая, гидропневматическая, трех задних – зависимая, гидробалансирная.

За движение отвечает дизельный двигатель мощностью 420 л.с. в паре с механической 9-ступенчатой коробкой передач собственного производства. Между коробкой передач и раздаточной коробкой установлен шестеренчатый редуктор отбора мощности, позволяющий использовать мощность двигателя и направлять ее либо на привод трансмиссии, либо на привод оборудования заказчика.

На шасси установлены 2 топливных бака по 500 литров каждый с возможностью переключения между ними, а также центральная система накачки шин, контролируемая из кабины водителя.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3940
USD 3.1770 3.1830
RUB 3.4330 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0685
EUR/RUB 98.6000 99.1000
USD/RUB 92.4000 92.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте