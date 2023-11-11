Особенности и перспективы применения биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности предприятий агропромышленного комплекса планируется обсудить в ходе практического семинара Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), который состоится 14 ноября в рамках международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «ПродЭкспо-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в семинаре примут участие производители и потребители продукции сельского хозяйства из разных регионов страны.

В качестве экспертов выступят представители трех товарных секций БУТБ: секции сельхозпродукции, секции промышленных и потребительских товаров и секции перспективных биржевых товаров. Основной акцент будет сделан на закупках пищевого сырья, кормов для животных, зерновых культур, средств защиты растений, семян, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов и полимерной тары, оборудования и производственных механизмов для сельхозотрасли (в том числе по импортозамещению), а также на возможностях реализации сахара, растительных масел и молокопродуктов на экспорт через биржевую площадку.

«Цель семинара — поделиться опытом и практическими рекомендациями по использованию биржевых торгов в сегменте АПК. Выбор темы обусловлен ростом востребованности биржевого механизма у участников рынка. Достаточно взглянуть на статистические показатели: по итогам января-октября свыше 30% от совокупного товарооборота биржи пришлось на продукцию сельского хозяйства. В денежном выражении это более 2 млрд BYN, что на четверть больше прошлогоднего результата. Важно, что высокая положительная динамика характерна для всех основных групп товаров, реализуемых как внутри страны, так и за рубежом. В частности, закупки шротов масличных белорусскими предприятиями выросли на 28%, средств защиты растений — на 46%, ветпрепаратов — на 61%. В то же время биржевой экспорт свекловичного жома и мелассы увеличился на 84%, сливочного масла — в 2,6 раза, сахара — в 4,2 раза», - сообщили в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается, что развитию биржевой торговли продукцией АПК способствует целый ряд факторов, включая благоприятную ценовую конъюнктуру, расширение номенклатуры биржевых товаров, внедрение новых цифровых сервисов и совершенствование программно-аппаратной инфраструктуры биржи.

«Все это стимулирует активность субъектов хозяйствования на биржевых торгах, обеспечивая необходимую конкурентную среду и повышая эффективность биржевого механизма. В результате за 10 месяцев 2023 г. сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников торгов сельхозпродукцией уже достигла 28 млн BYN», - проинформировали в пресс-службе биржи.