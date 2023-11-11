ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА «ПРОДЭКСПО-2023» ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВОГО МЕХАНИЗМА В СФЕРЕ АПК


13:20 11.11.2023

Особенности и перспективы применения биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности предприятий агропромышленного комплекса планируется обсудить в ходе практического семинара Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), который состоится 14 ноября в рамках международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «ПродЭкспо-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в семинаре примут участие производители и потребители продукции сельского хозяйства из разных регионов страны.

В качестве экспертов выступят представители трех товарных секций БУТБ: секции сельхозпродукции, секции промышленных и потребительских товаров и секции перспективных биржевых товаров. Основной акцент будет сделан на закупках пищевого сырья, кормов для животных, зерновых культур, средств защиты растений, семян, ветеринарных препаратов, упаковочных материалов и полимерной тары, оборудования и производственных механизмов для сельхозотрасли (в том числе по импортозамещению), а также на возможностях реализации сахара, растительных масел и молокопродуктов на экспорт через биржевую площадку.

«Цель семинара — поделиться опытом и практическими рекомендациями по использованию биржевых торгов в сегменте АПК. Выбор темы обусловлен ростом востребованности биржевого механизма у участников рынка. Достаточно взглянуть на статистические показатели: по итогам января-октября свыше 30% от совокупного товарооборота биржи пришлось на продукцию сельского хозяйства. В денежном выражении это более 2 млрд BYN, что на четверть больше прошлогоднего результата. Важно, что высокая положительная динамика характерна для всех основных групп товаров, реализуемых как внутри страны, так и за рубежом. В частности, закупки шротов масличных белорусскими предприятиями выросли на 28%, средств защиты растений — на 46%, ветпрепаратов — на 61%. В то же время биржевой экспорт свекловичного жома и мелассы увеличился на 84%, сливочного масла — в 2,6 раза, сахара — в 4,2 раза», - сообщили в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается, что развитию биржевой торговли продукцией АПК способствует целый ряд факторов, включая благоприятную ценовую конъюнктуру, расширение номенклатуры биржевых товаров, внедрение новых цифровых сервисов и совершенствование программно-аппаратной инфраструктуры биржи.

«Все это стимулирует активность субъектов хозяйствования на биржевых торгах, обеспечивая необходимую конкурентную среду и повышая эффективность биржевого механизма. В результате за 10 месяцев 2023 г. сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников торгов сельхозпродукцией уже достигла 28 млн BYN», - проинформировали в пресс-службе биржи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3940
USD 3.1770 3.1830
RUB 3.4330 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0685
EUR/RUB 98.6000 99.1000
USD/RUB 92.4000 92.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте