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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО ПРОДАЛО 2 ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ


12:12 11.11.2023

Комитет «Минскоблимущество» 10 ноября 2023 г. на электронных торгах продал 2 объекта недвижимости коммунальной собственности на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, продано незавершенное незаконсервированное капитальное строение в Минском районе. После завершения строительства покупатель может использовать капитальное строение для размещения объектов общественного назначения, повседневного обслуживания, торгово-бытового обслуживания, учреждения образования, а также жилого дома.

Второй объект - здание склада в Молодечно и право аренды земельного участка, необходимого для его строительства и обслуживания. В процессе электронных торгов, в которых приняло участие 5 участников, сделано более 30 ставок, в результате начальная цена увеличилась почти в 3 раза. Здание можно использовать для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции.
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