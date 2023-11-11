В «Великом камне» стартовало строительство нового типового производственного корпуса.

Как сообщает сайт парка, площадь одноэтажного здания составит 11906 кв. м, что значительно превосходит построенные аналогичные объекты. Проект предусматривает разделение корпуса на 6 модулей. Завершить строительство планируется в следующем году.

На сегодня в индустриальном парке уже построено 10 типовых производственных корпусов с разным числом этажей. Готовые помещения, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями, служат для размещения производств предприятий-резидентов.