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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АРЕНДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА МОДУЛЬНОГО ТИПА
11:45 11.11.2023
В «Великом камне» стартовало строительство нового типового производственного корпуса.
Как сообщает сайт парка, площадь одноэтажного здания составит 11906 кв. м, что значительно превосходит построенные аналогичные объекты. Проект предусматривает разделение корпуса на 6 модулей. Завершить строительство планируется в следующем году.
На сегодня в индустриальном парке уже построено 10 типовых производственных корпусов с разным числом этажей. Готовые помещения, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями, служат для размещения производств предприятий-резидентов.
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