ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭТОЙ ОСЕНЬЮ В БЕЛАРУСИ СОЗДАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ГА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР


11:18 11.11.2023

Этой осенью в Беларуси новые леса должны появиться на площади не менее 4,6 тыс. га – на 91% эта работа уже выполнена, лесные культуры созданы на площади 4,22 тыс. га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, активно осенью проводится и дополнение на участках с низкой приживаемостью лесных культур: работы выполнены на площади свыше 26 тыс. га (91% от планового задания).

Отметим, что всего в этом году лесоводы планируют создать лесные культуры на площади не менее 31,1 тыс. га и провести дополнение на площади не менее 56,6 тыс. га. Львиная доля работ была выполнена этой весной. Оставшаяся часть работ проводится осенью. Если позволят климатические условия, планы будут не только выполнены, но и перевыполнены: в последние годы леса Беларуси регулярно испытывали силу стихии, на значительных площадях фиксировались ветровалы и буреломы. Следовательно, увеличились и объемы лесовосстановления.

Все пострадавшие и доступные для техники и людей участки оперативно были разработаны. Вслед за этим проводились работы по очистке и подготовке лесосек для последующего создания лесных культур.

Важным этапом подготовительных работ является обработка почвы под создание лесных культур. Этой осенью работники лесхозов обработали уже более 15,3 тыс. га, из которых 13 тыс. га будут использованы следующей весной.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2023
валюта курс
EUR 3.3951
USD 3.1775
RUB 3.4478
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1775 +0.0011
RUB 3.4478 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3940
USD 3.1770 3.1830
RUB 3.4330 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0685
EUR/RUB 98.6000 99.1000
USD/RUB 92.4000 92.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте