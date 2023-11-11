Этой осенью в Беларуси новые леса должны появиться на площади не менее 4,6 тыс. га – на 91% эта работа уже выполнена, лесные культуры созданы на площади 4,22 тыс. га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, активно осенью проводится и дополнение на участках с низкой приживаемостью лесных культур: работы выполнены на площади свыше 26 тыс. га (91% от планового задания).

Отметим, что всего в этом году лесоводы планируют создать лесные культуры на площади не менее 31,1 тыс. га и провести дополнение на площади не менее 56,6 тыс. га. Львиная доля работ была выполнена этой весной. Оставшаяся часть работ проводится осенью. Если позволят климатические условия, планы будут не только выполнены, но и перевыполнены: в последние годы леса Беларуси регулярно испытывали силу стихии, на значительных площадях фиксировались ветровалы и буреломы. Следовательно, увеличились и объемы лесовосстановления.

Все пострадавшие и доступные для техники и людей участки оперативно были разработаны. Вслед за этим проводились работы по очистке и подготовке лесосек для последующего создания лесных культур.

Важным этапом подготовительных работ является обработка почвы под создание лесных культур. Этой осенью работники лесхозов обработали уже более 15,3 тыс. га, из которых 13 тыс. га будут использованы следующей весной.