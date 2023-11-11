В Минской области до 2025 года планируют построить более 20 котельных суммарной мощностью 145 мегаватт на местном сырье. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что они будут обеспечивать энергией и теплом целые микрорайоны практически без использования газа. Сейчас на территории Центрального региона функционирует уже 7 подобных энергоисточников.

Щепа и торф - основные виды альтернативного топлива сегодня. Высокий потенциал вовлечения в энергокомплекс страны и пеллет. Так, на предприятиях этого сырья используется около 13 тысяч тонн. Очевидна и эффективность: высокая теплоотдача, а при сжигании образуется минимум золы.