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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 20 КОТЕЛЬНЫХ
11:00 11.11.2023
В Минской области до 2025 года планируют построить более 20 котельных суммарной мощностью 145 мегаватт на местном сырье. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
Отмечается, что они будут обеспечивать энергией и теплом целые микрорайоны практически без использования газа. Сейчас на территории Центрального региона функционирует уже 7 подобных энергоисточников.
Щепа и торф - основные виды альтернативного топлива сегодня. Высокий потенциал вовлечения в энергокомплекс страны и пеллет. Так, на предприятиях этого сырья используется около 13 тысяч тонн. Очевидна и эффективность: высокая теплоотдача, а при сжигании образуется минимум золы.
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