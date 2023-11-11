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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В ЛИТОВСКОМ МЯДИНИНКАЕ ОФОРМИЛИ МЕНЕЕ 15% ФУР ОТ НОРМЫ – ГПК БЕЛАРУСИ
10:51 11.11.2023
За сутки в литовском Мядининкае оформили менее 15% фур от нормы. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 грузовой транспорт ожидает оформления на въезд в Литву и Латвию. Самым загруженным погранпереходом является литовский Шальчининкай (Бенякони), здесь въезда в ЕС ожидают почти 500 фур. Меньше всего транспорта пропустили на свою территорию контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) — всего 14%, т.е. 3 авто в час из 20 возможных», - говорится в сообщении.
Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина), перед которым в очереди фиксируется более 320 единиц грузового транспорта, выполнили норму по пропуску на 66%.
Незначительно скопление легкового транспорта фиксируется перед литовским погранпереходом Райгардас (Привалка).
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