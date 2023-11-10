В Государственном таможенном комитете под руководством председателя ГТК Владимира Орловского 10 ноября 2023 года состоялось совещание представителей Минсвязи, Минтранса, РУП «Белпочта» и бизнеса по вопросам контроля почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц с территории государств Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в настоящее время госорганами разрабатывается комплексный проект постановления правительства, направленный на реализацию указа № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Указом предусмотрена в том числе и организация контроля почтовых отправлений и товаров до их доставки или вручения физическим лицам.

На мероприятии Государственным таможенным комитетом и Министерством связи и информатизации доведены основные положения проекта постановления Совета министров, а также подходы по проведению контроля.

Представителями компаний, оказывающих доставку товаров в адрес физических лиц, получены ответы на имеющиеся вопросы, а их предложения будут дополнительно рассмотрены при доработке проекта документа.

Государственный таможенный комитет планирует провести еще одну такую встречу после вступления в силу закрепленной в указе нормы, на которой будет обсуждаться процесс практической реализации контроля почтовых отправлений и товаров.