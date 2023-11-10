С 1 января 2024 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере в Беларуси составит 250 белорусских рублей. Соответствующее постановление № 768 9 ноября 2023 года подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает Telegram-канал правительства.

Отметим, что сейчас ставка составляет 235 рублей.

Таким образом, с января она увеличится всего лишь на 15 рублей, или на 6%.