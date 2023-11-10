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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ
09:24 11.11.2023
С 1 января 2024 года размер базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере в Беларуси составит 250 белорусских рублей. Соответствующее постановление № 768 9 ноября 2023 года подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает Telegram-канал правительства.
Отметим, что сейчас ставка составляет 235 рублей.
Таким образом, с января она увеличится всего лишь на 15 рублей, или на 6%.
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