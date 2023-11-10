Предприятия Минпрома в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили на 8,5% объем производства импортозамещающей продукции до $4,3 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, объемы выпуска продукции возросли по таким видам как: бытовая техника (на 18,4%); зерноуборочная и кормоуборочная техника (с учетом машинокомплектов) (на 77,1%); грузовая и пассажирская техника (на 16,1%); интегральные микросхемы (на 61,4%).

За январь-сентябрь предприятия Минпрома экспортировали импортозамещенной продукции на сумму свыше $2,7 млрд, что на 7,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.