Государственный комитет судебных экспертиз начал проведение нового подвида криминалистических экспертиз – экспертизы по установлению времени изготовления в документе реквизитов, выполненных пастами сине-фиолетового цвета для шариковых ручек.

Как сообщает ведомство, определяется это по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.

Так, если предполагаемый возраст рукописного реквизита (подписи, текста) документа на момент проведения экспертизы не превышает 1 год, и он пригоден для исследования, то судебные эксперты могут установить несоответствие (соответствие) времени выполнения реквизитов дате, указанной в документе, либо установить период времени выполнения реквизитов в документе (например, период времени выполнения рукописных реквизитов в документе составляет не более 6 месяцев или не более 9 месяцев). В случае, когда возраст реквизита превышает 1 год –установление времени его выполнения в категорической форме становится маловероятным.

Следует отметить случаи, когда объекты данной экспертизы будут непригодными для проведения исследования:

реквизит выполнен не пастой сине­фиолетового цвета для шариковых ручек, а иным видом материала письма или иного цвета (например, пастой для шариковых ручек черного цвета, чернилами, гелевыми чернилами и т.д.);

реквизиты подвергались агрессивному воздействию (термическому, световому воздействию, травлению, смыванию и т.п.);

штрихи реквизита характеризуются неравномерным распределением в них пасты (наличием многочисленных пробельных элементов, неокрашенностью);

протяженность исследуемого штриха составляет менее 1 см.