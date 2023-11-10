|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ НОВЫЙ ПОДВИД КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
17:27 10.11.2023
Государственный комитет судебных экспертиз начал проведение нового подвида криминалистических экспертиз – экспертизы по установлению времени изготовления в документе реквизитов, выполненных пастами сине-фиолетового цвета для шариковых ручек.
Как сообщает ведомство, определяется это по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.
Так, если предполагаемый возраст рукописного реквизита (подписи, текста) документа на момент проведения экспертизы не превышает 1 год, и он пригоден для исследования, то судебные эксперты могут установить несоответствие (соответствие) времени выполнения реквизитов дате, указанной в документе, либо установить период времени выполнения реквизитов в документе (например, период времени выполнения рукописных реквизитов в документе составляет не более 6 месяцев или не более 9 месяцев). В случае, когда возраст реквизита превышает 1 год –установление времени его выполнения в категорической форме становится маловероятным.
Следует отметить случаи, когда объекты данной экспертизы будут непригодными для проведения исследования:
реквизит выполнен не пастой синефиолетового цвета для шариковых ручек, а иным видом материала письма или иного цвета (например, пастой для шариковых ручек черного цвета, чернилами, гелевыми чернилами и т.д.);
реквизиты подвергались агрессивному воздействию (термическому, световому воздействию, травлению, смыванию и т.п.);
штрихи реквизита характеризуются неравномерным распределением в них пасты (наличием многочисленных пробельных элементов, неокрашенностью);
протяженность исследуемого штриха составляет менее 1 см.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
Курсы в банках
на 10.11.2023
Конвертация в банках
на 10.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте