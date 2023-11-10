За 9 месяцев 2023 года поступления в бюджет Витебской области от резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) составили 10,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это на 2,3% больше платежей аналогичного периода прошлого года.

На 1 октября 2023 года в области зарегистрировано 16 резидентов ПВТ.