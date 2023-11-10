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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА МАШИННЫЙ ПАРК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛСЯ НА 1830 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
13:55 10.11.2023
За два последних года машинный парк Гомельской области обновился на 1830 единиц техники. Об этом рассказал председатель облисполкома Иван Крупко на открытии республиканского семинара по подготовке техники к предстоящим полевым работам.
«Поскольку парк сельскохозяйственной техники у нас обновляется ежегодно в среднем на 5%, основную ставку делаем на агросервисы», - сказал он.
В области выработана определенная стратегия в подготовке сельхозтехники к полевым работам. Именно облагросервисы занимаются сложным ремонтом энергонасыщенных тракторов, зерно-, кормоуборочной техники. Сложного ремонта требует менее 10% находящейся в общем машинном парке сельхозтехники. Менее трудоемкий ремонт – за сельхозпредприятиями.
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