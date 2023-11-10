Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявлена незаконная деятельность должностных лиц брестского ООО, которое занимается продажей пиротехнических изделий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 2021 года директор и одновременно соучредитель общества создал подконтрольный российский субъект хозяйствования, деятельностью которого он управлял с территории Беларуси. В адрес этой фирмы он осуществлял фиктивные отгрузки пиротехнических изделий от своей компании с минимальной торговой наценкой. При этом фактически продукция продавалась иным покупателям по большей стоимости. В результате директор скрыл часть полученной выручки и занизил налоговую базу собственной компании, не доплатив в бюджет более 500 тыс. рублей.

Кроме того, он необоснованно воспользовался возможностью возврата из бюджета налога на добавленную стоимость, незаконно получив свыше 200 тыс. рублей.

В отношении директора и бухгалтера компании возбуждены уголовные дела. Ведется предварительное расследование.