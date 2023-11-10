ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЙДЕТ 1 ДЕКАБРЯ В МИНСКЕ

12:25 10.11.2023 Международная конференция по вопросам научно-технологической безопасности пройдет 1 декабря в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в центре внимания - вопросы методического обеспечения развития национальной инновационной системы. Планируется рассмотреть такие основные направления, как научная, научно-техническая и инновационная деятельность, подготовка научных работников высшей квалификации, совершенствование инструментов финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, технологическое прогнозирование, развитие инновационной инфраструктуры, интеллектуальная собственность, развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества.