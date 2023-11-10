|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЙДЕТ 1 ДЕКАБРЯ В МИНСКЕ
12:25 10.11.2023
Международная конференция по вопросам научно-технологической безопасности пройдет 1 декабря в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, в центре внимания - вопросы методического обеспечения развития национальной инновационной системы.
Планируется рассмотреть такие основные направления, как научная, научно-техническая и инновационная деятельность, подготовка научных работников высшей квалификации, совершенствование инструментов финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, технологическое прогнозирование, развитие инновационной инфраструктуры, интеллектуальная собственность, развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
Курсы в банках
на 10.11.2023
Конвертация в банках
на 10.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте