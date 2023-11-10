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ЭКОНОМИКА РБ


ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА НА 20 ТЫСЯЧ ТОНН


12:16 10.11.2023

К реализации инновационного проекта — строительству картофелехранилища на 20 тысяч тонн (первый пусковой комплекс) —приступили на Толочинском консервном заводе.

Как пишет газета «Витебские вести», в настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по выемке грунтов и обустройству фундаментов, а также по переносу электрических сетей. В текущем году источник финансирования проекта – средства республиканского бюджета в сумме 1,7 млн рублей.

Необходимость строительства высокотехнологичного овощехранилища нового типа назрела с вводом в эксплуатацию цеха быстрого замораживания картофеля – урожай нужно сберечь. Поэтому впервые в нашей стране в Толочине планируют внедрить технологию хранения в газовой среде с использованием природного ингибитора роста этилена.

В цеху быстрого замораживания работа налажена трехсменно. Здесь, помимо полюбившегося всем картофеля фри, «черри» и долек по-деревенски, освоили новые виды продукции – в кожуре и панировке со специями, без кожуры.

«К этому мы пришли, прислушиваясь к пожеланиям наших партнеров – сетей ресторанов быстрого питания. Соответственно, рецептуры подбирали совместно с их представителями. В результате неоднократных дегустаций для панировки долек остановились на сочетании куркумы, чеснока, паприки и еще некоторых специй, – рассказала главный технолог предприятия Марина Алейникова. – Что касается фри, то для него панировочная смесь не содержит специй, но при этом позволит соломке еще лучше держать форму, сделает ее более хрустящей, даст возможность использовать в качестве сырья сорта белорусской селекции».

Установленные в цеху линии дооснастили специальным оборудованием, и первая опытная партия пришлась всем по вкусу. С этого месяца новинки от Толочинского консервного завода запустят в серийное производство. Примечательно, что специалисты предприятия в сжатые сроки провели серьезную работу и получили сертификат соответствия требованиям системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и международного стандарта FSSC 22000.

«Продукции планируем выпускать порядка 500 тонн в месяц, – отметила Марина Алейникова. – А пока для ее хранения установили морозильное оборудование в одной из камер фруктохранилища. Следует отметить, что, несмотря на увеличение заводских площадей под картофель, в частности под сорт «инноватор», используемый для приготовления картофеля фри, собранного урожая может не хватить для загрузки мощностей на весь год. Поэтому грядет дальнейшее расширение. В научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству уже заложены питомники начальных этапов семеноводческого процесса для производства замороженного полуфабриката под полную потребность завода».
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