За январь-октябрь 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 14 133,1 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 4 146,3тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 9 694,9 тыс. рублей.

Кроме того, из касс изъято 142,0 тыс. рублей наличных денежных средств. Поступления от реализации имущества должников составили 149,9 тыс. рублей.