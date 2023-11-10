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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ
10:43 10.11.2023
За январь-октябрь 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 14 133,1 тыс. рублей, или 0,6% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 4 146,3тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 9 694,9 тыс. рублей.
Кроме того, из касс изъято 142,0 тыс. рублей наличных денежных средств. Поступления от реализации имущества должников составили 149,9 тыс. рублей.
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