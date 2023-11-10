10 ноября в БГМУ пройдет Республиканская научная конференция с международным участием «18-я школа практического кардиолога».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в работе конференции примут участие и выступят с докладами ведущие кардиологи, кардиохирургии, ренгенэндоваскулярные хирурги, аритмологи Беларуси и государств СНГ.

Будут представлены Европейские руководства 2023 года, достижения отечественной кардиологии и кардиохирургии, организованы диалоговые площадки по обсуждению актуальных проблем в области прикладной и фундаментальной кардиологии.

На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены инновационные технологии диагностики, лечения, реабилитации, профилактики болезней системы кровообращения.

Для участия в конференции приглашаются специалисты в области кардиологии, общей врачебной практики, кардиохирургии, рентгенэндоваскулярой хирургии, аритмологии, профилактики неинфекционных заболеваний, валеологии, организации и управления здравоохранением, профессорско-преподавательский состав и специалисты в области подготовки кадров для здравоохранения, специалисты в области разработки и производства изделий медицинского назначения и лекарственных средств, применяемых в кардиологии, а также студенты, магистранты, аспиранты и докторанты.

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке.