ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 9,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА


09:27 10.11.2023

В Беларуси на 10 ноября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9401,6 тыс. тонн зерна, включая рапс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, кукуруза на зерно убрана на 237,1 тыс. га площадей, намолочено 1968,3 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 83,0 ц/га.

На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22787,6 тыс. тонн.

Сельхозорганизации республики убрали на 94,5 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4572,8 тыс. тонн при урожайности 484,1 ц/га.

Кроме того, овощи убраны на 5,58 тыс. га. Всего их собрано 174,1 тыс. тонн при урожайности 311,9 ц/га.

В стране заготовлено 9229,7 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 95,5% к плану.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
валюта курс
EUR 3.3911
USD 3.1764
RUB 3.4522
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3868 -0
USD 3.1764 +0.0067
RUB 3.4522 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3910 3.3950
USD 3.1750 3.1800
RUB 3.4350 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0679
EUR/RUB 98.4000 99.0000
USD/RUB 92.1500 92.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте