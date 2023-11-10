В Беларуси на 10 ноября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9401,6 тыс. тонн зерна, включая рапс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, кукуруза на зерно убрана на 237,1 тыс. га площадей, намолочено 1968,3 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 83,0 ц/га.

На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22787,6 тыс. тонн.

Сельхозорганизации республики убрали на 94,5 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4572,8 тыс. тонн при урожайности 484,1 ц/га.

Кроме того, овощи убраны на 5,58 тыс. га. Всего их собрано 174,1 тыс. тонн при урожайности 311,9 ц/га.

В стране заготовлено 9229,7 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 95,5% к плану.