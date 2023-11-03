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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭНЕРГО ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА ДО 41 МЛРД КВТЧ


18:02 03.11.2023

Рост электропотребления в Беларуси по итогам 2023 года ожидается до 41 млрд кВтч. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, за 9 месяцев текущего года потребление электроэнергии в стране увеличилось на 1,8 млрд кВтч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 29,8 млрд кВтч, в том числе реальным сектором экономики - на 8,2%, населением для целей отопления и горячего водоснабжения - в 1,4 раза, электротранспортом - на 15%.

Для удовлетворения спроса населения на использование электроэнергии для целей отопления широко проводятся работы по строительству и реконструкции электросетей.
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