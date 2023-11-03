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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРЕСТСКОГО ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
17:51 03.11.2023
Комитет госконтроля Брестской области на прошлой неделе выявил грубейшие нарушения в одном из торговых объектов, принадлежащих ООО «ФАЙВ СТАРС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, последовавшая за этим проверка производственных помещений данного общества (занимается выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий) показала, что и здесь не соблюдаются требования законодательства.
Госконтролеры совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии установили вопиющие факты: в производственных, складских и вспомогательных помещениях обнаружены следы насекомых и бытовой мусор; для перевозки пищевого сырья использовались грязные и проржавевшие тележки; продовольственное сырье хранилось навалом.
Кроме того, обнаружено более 900 единиц кондитерских изделий (торты) без документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих их качество и безопасность, установлены факты хранения более 2,5 тыс. единиц полуфабрикатов (сметанник, лепешки с различными начинками, плетенка) без маркировки, а также несоблюдение условий хранения сырья.
По требованию КГК Брестской области производственная деятельность ООО «ФАЙВ СТАРС» приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и наведения порядка.
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