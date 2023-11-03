Еще 21 мост планируется ввести до конца 2023 года в Гомельской области. Об этом сообщил на открытии движения по путепроводу в Новобелицком районе Гомеля председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Он подчеркнул, что в области мосты после реконструкции открываются практически ежегодно.

«Все помнят знаковый объект через реку Припять в Житковичском районе, который открылся <...> в 2018 году тоже к 7 ноября. В 2019-ом возобновилось движение по мосту через реку Сож в Гомельском районе, в 2021 открыли уникальный по конструкторскому решению мост через Днепр в Рогачевском районе. Ровно год назад возобновили движение по обновленному Сельмашевскому путепроводу, весной перерезали ленточку на мосту в Калинковичском районе», - напомнил он ключевые введенные объекты последних лет.