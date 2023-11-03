Факты бесхозяйственности при хранении кормов выявлены в отдельных организациях Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в УП «Близница» Полоцкого района заложенные корма были подтоплены водой и не укрыты надлежащим образом. Такое же положение дел с хранением кормов выявлено в ОАО «Полоцкий агросервис» и ОАО «Миорский райагросервис». Факты нарушения герметичности заложенного корма установлены в УП «Рыдомльский» и ОАО «Звездный-Агро» Толочинского района.

В Шумилинском районе выявлены нарушения технологии кормления КРС практически во всех хозяйствах (отсутствие либо несоблюдение рационов кормления).

Комитет госконтроля Витебской области проинформировал о выявленных нарушениях местные органы власти. В изученных хозяйствах также отбираются пробы кормов для исследований. В целом в Витебской области в рамках проверки качества кормов уже отобрано более 260 проб.

Комитет государственного контроля во всех регионах страны проводит проверки по определению качества кормов, заложенных сельскохозяйственными организациями.