|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ КОРМОВ ВЫЯВЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
17:24 03.11.2023
Факты бесхозяйственности при хранении кормов выявлены в отдельных организациях Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в УП «Близница» Полоцкого района заложенные корма были подтоплены водой и не укрыты надлежащим образом. Такое же положение дел с хранением кормов выявлено в ОАО «Полоцкий агросервис» и ОАО «Миорский райагросервис». Факты нарушения герметичности заложенного корма установлены в УП «Рыдомльский» и ОАО «Звездный-Агро» Толочинского района.
В Шумилинском районе выявлены нарушения технологии кормления КРС практически во всех хозяйствах (отсутствие либо несоблюдение рационов кормления).
Комитет госконтроля Витебской области проинформировал о выявленных нарушениях местные органы власти. В изученных хозяйствах также отбираются пробы кормов для исследований. В целом в Витебской области в рамках проверки качества кормов уже отобрано более 260 проб.
Комитет государственного контроля во всех регионах страны проводит проверки по определению качества кормов, заложенных сельскохозяйственными организациями.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
Курсы в банках
на 03.11.2023
Конвертация в банках
на 03.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте