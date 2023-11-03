Курсирующие по Августовскому каналу теплоходы перевезли 38 тыс. пассажиров в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

Как проинформировал зампредседателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов, всего в этом году Августовский канал посетили 130 тыс. человек.

Заседание межведомственного координационного совета по комплексному развитию Августовского канала (белорусской части) при Совете министров состоялось в Гродненском районе.

Участники заседания ознакомилась с туристическим потенциалом транспортного объекта и посетили шлюз «Домбровка».