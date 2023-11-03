|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КУРСИРУЮЩИЕ ПО АВГУСТОВСКОМУ КАНАЛУ ТЕПЛОХОДЫ ПЕРЕВЕЗЛИ 38 ТЫС. ПАССАЖИРОВ В 2023 ГОДУ
17:03 03.11.2023
Курсирующие по Августовскому каналу теплоходы перевезли 38 тыс. пассажиров в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Как проинформировал зампредседателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов, всего в этом году Августовский канал посетили 130 тыс. человек.
Заседание межведомственного координационного совета по комплексному развитию Августовского канала (белорусской части) при Совете министров состоялось в Гродненском районе.
Участники заседания ознакомилась с туристическим потенциалом транспортного объекта и посетили шлюз «Домбровка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
Курсы в банках
на 03.11.2023
Конвертация в банках
на 03.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте