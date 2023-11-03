В Министерстве здравоохранения состоялось заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС) под председательством заместителя министра Юрия Горбича.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на заседании были рассмотрены 14 случаев оказания медицинской помощи, при экспертизе качества которых выявлены нарушения и недостатки при оказании медпомощи пациентам в организациях здравоохранения, расхождения заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов.

Общими нарушениями, выявленными при экспертизе и оценке качества медицинской помощи были: недооценка тяжести состояния пациентов; нарушения клинических протоколов;недостаточное медицинское наблюдение за пациентами; нарушения порядка проведения врачебных консилиумов; нарушения качества оформления и сохранности медицинских документов;недостатки в организации маршрутизации пациентов на уровне отдельных регионов.

По результатам рассмотрения каждого случая ЛКС Минздрава поручено принять ряд мер: образовательного характера: провести обучающие семинары, клинические конференции по выявленным проблемам с принятием зачетов; направить отдельных специалистов на курсы повышения квалификации; провести обучение на рабочем месте в организациях здравоохранения областного подчинения; организовать выезды главных внештатных специалистов и сотрудников кафедр медицинских университетов для обучения и оказания методической помощи по соответствующим профилям.

Кроме того, планируется принять ряд мер организационного характера на уровне Минздрава: актуализация нормативного регулирования по отдельным вопросам (в том числе хирургической безопасности пациентов).

На областном уровне будут приняты меры по совершенствованию организации оказания медпомощи, в том числе разработка алгоритмов действий медицинских работников, изменение логистики движения пациентов, изменение графиков работы медицинских кабинетов и медицинских работников.

Помимо этого, предусмотрены и меры дисциплинарного взыскания: проведение внеплановых аттестаций на соответствие занимаемой должности медработников и руководителей организаций здравоохранения, направление на подтверждение квалификационной категории; повторная экспертиза отдельных случаев на республиканском уровне.