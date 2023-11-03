ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ МЕДПОМОЩИ


16:47 03.11.2023

В Министерстве здравоохранения состоялось заседание лечебно-контрольного совета (ЛКС) под председательством заместителя министра Юрия Горбича.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на заседании были рассмотрены 14 случаев оказания медицинской помощи, при экспертизе качества которых выявлены нарушения и недостатки при оказании медпомощи пациентам в организациях здравоохранения, расхождения заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов.

Общими нарушениями, выявленными при экспертизе и оценке качества медицинской помощи были: недооценка тяжести состояния пациентов; нарушения клинических протоколов;недостаточное медицинское наблюдение за пациентами; нарушения порядка проведения врачебных консилиумов; нарушения качества оформления и сохранности медицинских документов;недостатки в организации маршрутизации пациентов на уровне отдельных регионов.

По результатам рассмотрения каждого случая ЛКС Минздрава поручено принять ряд мер: образовательного характера: провести обучающие семинары, клинические конференции по выявленным проблемам с принятием зачетов; направить отдельных специалистов на курсы повышения квалификации; провести обучение на рабочем месте в организациях здравоохранения областного подчинения; организовать выезды главных внештатных специалистов и сотрудников кафедр медицинских университетов для обучения и оказания методической помощи по соответствующим профилям.

Кроме того, планируется принять ряд мер организационного характера на уровне Минздрава: актуализация нормативного регулирования по отдельным вопросам (в том числе хирургической безопасности пациентов).

На областном уровне будут приняты меры по совершенствованию организации оказания медпомощи, в том числе разработка алгоритмов действий медицинских работников, изменение логистики движения пациентов, изменение графиков работы медицинских кабинетов и медицинских работников.

Помимо этого, предусмотрены и меры дисциплинарного взыскания: проведение внеплановых аттестаций на соответствие занимаемой должности медработников и руководителей организаций здравоохранения, направление на подтверждение квалификационной категории; повторная экспертиза отдельных случаев на республиканском уровне.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
валюта курс
EUR 3.4064
USD 3.2003
RUB 3.4406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.5300 +0.1353
USD 3.2003 -0.0005
RUB 3.4406 +0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 3.1960 3.2050
RUB 3.4200 3.4270
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0640
EUR/RUB 99.0000 99.7000
USD/RUB 93.1000 93.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте