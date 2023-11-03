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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БГУИР И БГМУ ОТКРЫЛОСЬ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ
16:32 03.11.2023
Новое студенческое общежитие на 1030 мест открыли в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в нем будут проживать студенты БГМУ и БГУИР.
Открытый комплекс состоит из двух общежитий — для студентов БГУИР и студентов БГМУ. Общежитие БГУИР рассчитано на 20 этажей, 530 мест. В здании предусмотрены спортивный и медицинский блоки, конференц-зал, прачечная и буфет. Будут установлены турникеты и видеонаблюдение, в том числе по периметру объектов.
«Обстановка в комнатах словно в хорошей гостинице, кухни укомплектованы техникой – заезжай, обустраивайся и учись», - утверждают в министерстве.
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